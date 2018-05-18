Арктический воздух принесет похолодание в Москву

Москва, , 10:51 — REGNUM Похолодание до плюс 13−15 градусов ожидается в Москве и Подмосковье 19 и 20 мая. Об этом сообщили «Агентству Москва» в центре погоды «Фобос».

"Теплый воздух с температурой около 25 градусов уйдет на восток, на смену ему придет воздух из Арктики», — говорится в сообщении.

Так, в ближайшею субботу в Москве будет более-менее тепло — 17−19 с дождями, а в ночь на воскресенье в городе похолодает до 5−7, по области — 4−9 градусов тепла.

По данным синоптиков, 20 мая днем воздух в столичном регионе прогреется только до 13−15 градусов, дожди прекратятся.

Как ранее передавало ИА REGNUM, с начала мая в Москве и Подмосковье зарегистрировали дефицит осадков.

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