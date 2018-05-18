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В Минске отремонтируют в течение года 3,5 тыс. балконов

Общество

Всего в столице 180 тыс. балконов

Минск, 18 мая 2018, 10:51 — REGNUM  В Минске к концу 2018 года отремонтируют 3,5 тыс. балконов, заявил генеральный директор городской организации «Минское городское жилищное хозяйство» Виталий Смирнов, сообщает 18 мая БЕЛТА.

По его словам, весною организация осмотрела город и внесла предложение в рабочую группу по вопросам содержания и благоустройства территорий Минска.

В список включены 75 балконов в аварийном состоянии, они будут демонтированы за счет средств комиссии по чрезвычайным ситуациям.

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Напомним, всего в Минске на техобслуживании находятся 3,675 тыс. домов с 180 тыс. балконов. Из них 151 тыс. — балконы возрастом более 40 лет.

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