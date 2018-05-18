Ростуризм предупредил о возможных терактах в Тунисе

Москва, , 10:48 — REGNUM Федеральное агентство по туризму информации предупреждает российских граждан о социально-экономических проблемах в Тунисе. В стране возможны протестные акции населения и студенческие волнения, особенности в столице и южных районах, сообщили в Ростуризме.

В Тунисе продолжает действовать режим чрезвычайного положения. Наиболее опасность представляют террористические угрозы со стороны организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующей с территории Ливии и Алжира.

Ростуризм рекомендует российским гражданам воздержать от поездок в Тунис, в частности, на курорты городов Сус, Хаммамет, Монастир, острова Джерба. Туроператоры должны предупреждать своих клиентов о ситуации в стране. Тех, кто уже находится на территории Туниса, просят соблюдать личной безопасности и проявлять осмотрительность.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года в Тунисе прошли акции протеста против мер жесткой экономии, введенных правительством Туниса. В результате погиб один человек, более 200 были арестованы, 49 полицейских получили ранения.

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