Следователи просят арестовать экс-замминистра культуры РФ Пирумова

Москва, , 10:49 — REGNUM В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве следователи СКР ходатайствовали о заключении под стражу бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова. Об этом сообщили 18 мая в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Ранее о том, что Пирумова, задержанного по делу о хищении 450 млн рублей, выделенных на строительство корпусов Эрмитажа, будет предложено взять под стражу, сообщала пресс-служба СКР РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, к совершению вышеуказанного преступления, по мнению следователей СКР, причастны бывшие замминистра культуры РФ Григорий Пирумов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта РФ Борис Мазо и фактический руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников.

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