Во Франции предотвращен теракт

Париж, , 10:37 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон (Gérard Collomb) заявил, что правоохранительные органы страны предотвратили террористический акт, сообщает 18 мая Associated Press.

Позже министр отметил, что подозреваемые координировали свои действия с помощью мессенджера Telegram. В результате спецоперации, направленной на недопущение теракта, были арестованы два брата, выходцы из Египта. Остальные подробности произошедшего пока не сообщаются.

Напомним, ранее на этой неделе во Франции произошло нападение террориста с ножом на прохожих в центре Парижа. Злоумышленник ранил пять человек. В целом ситуация в стране продолжает оставаться напряженной после серии громких терактов, осуществленных за последние годы.

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