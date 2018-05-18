В Москве расскажут, как вести резонансные краудфандинговые проекты

Москва, , 12:48 — REGNUM В Москве 22 мая состоится встреча с фотокорреспондентом Евгением Фельдманом. С помощью краудфандинговой платформы Planeta.ru он собрал более 3,9 млн рублей на издание документальных фотоальбомов. Мероприятие пройдет в рамках ежемесячных встреч с авторами успешных крауд-кампаний в офисе Planeta.ru.

В рамках выступления на примере фотодокументалистики Фельдман расскажет о поиске актуальных тем для краудфандинговых кампаний, поговорит о новом направлении работы — глянцевом самиздате, а также поделится особенностями общения с аудиторией в резонансных проектах.

«Залогом успеха проектов мне кажется комбинация интересного материала и достаточной неленивости при ее продвижении, — отметил Евгений. — Мне повезло с теми, кто работает над моими альбомами и теперь над самиздатом — у нас отличная команда, и мы умеем делать разные проекты на разные темы по-разному, не сбиваясь на повторение. Мне повезло с моими читателями и зрителями — я вижу, как люди от Калининграда до Владивостока и от Америки до Австралии поддерживают мою работу».

В 2014 году фотограф издал с помощью краудфандинга фотоальбом «Врозь», в который вошли снимки, сделанные на Майдане, в Крыму и на востоке Украины. На тот момент кампания поставила рекорд по сборам в Рунете, получив более 1,7 млн рублей. При этом цель проекта составляла всего 400 тыс. рублей.

После этого с помощью коллективного финансирования Фельдман выпустил фотоальбом «Супервторник и другие дни недели», посвященный выборам президента США, хронику чемпионского сезона «Спартака» под названием «Спартак. Золото», а также занялся печатью «глянцевого самиздата» «Свой». Именно в рамках развития российского самиздата фотокорреспондент решил поделиться опытом коллективного финансирования и рассказать об особенностях сбора средств на резонансные проекты.

«В марте я запустил глянцевый самиздат «Свой» — непериодический журнал-альманах, каждый выпуск которого подразумевает крауд-кампанию и посвящён одной фотоистории. Первый — моей работе «Это Навальный», второй — работам моего друга и коллеги, фотографа Сергея Пономарева, победителя всех конкурсов на свете от «Пулитцера» до World Press Photo. Мы выпускаем его фотографии из Кабула и Лондона, показывая одновременно связь и противопоставление этих мест, — рассказывает Евгений.

Я впервые выпускаю не свои работы, а выступаю как продюсер. Мне это нравится. Это соответствует моей стратегической установке: я считаю, что медиарынок несправедлив к фотографам и одновременно находится в бедственном положении, поэтому важные фотоистории и фотосерии, которые создают российские авторы, оказываются совершенно незаметны на родине. А я, как зритель и любитель фотографии, хочу это исправить. Отсюда — самиздат и краудфандинг».

Евгений Фельдман — независимый фотограф и фотокорреспондент, сотрудничает с «Новой газетой», «Ведомостями», Meduza, GQ Russia, Republic и другими изданиями. Фельдман выпустил серию репортажей на общественные и политические темы, освещая суд над Михаилом Ходорковским и дело «Кировлеса», последствия наводнений в Крымске и массовые протесты в Москве 2011−2012 годов.

Встречи с авторами успешных крауд-проектов ежемесячно проходят в офисе Planeta.ru. Их участники знакомятся с блогерами, музыкантами, режиссёрами, общественными деятелями и представителями других профессий. Предыдущими героями подобных встреч становились блогер и автор книги «Наука секса для подростков» Татьяна Никонова, художник, создающий деревянных ангелов, Николай Широкий, основатель виртуального музея резных русских наличников Иван Хафизов и социальный предприниматель Гузель Санжапова.

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