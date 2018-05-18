Грузия: утром — христиане, вечером — секс-меньшинства

Тбилиси, , 10:04 — REGNUM

Демократия в Грузии продолжает развиваться и принимает все более «западные» формы, одним из ярких выражений которых стала состоявшаяся (все же состоявшаяся) 17 мая вечером акция у здания администрации правительства Грузии.

Хотя днем раньше организаторы акции в честь дня борьбы с гомофобией объявили, что во избежание противостояния 17 мая никаких мероприятий проводить не будут, уже после окончания шествия в связи с Днем семьи появилась информация, что ЛГБТ решили все же заявить о своих правах.

Более того, для них были выделены специальные автобусы, на которых несколько десятков человек организованно доставили в центр столицы и высадили прямо перед «домом правительства».

Безопасность участников акции обеспечивали мобилизованные по всему центру Тбилиси усиленные отряды полиции. Они устроили плотный кордон и позволили представителям общества секс-меньшинств в течение двух часов свободно выражать свое мнение, протестовать против «фашизма и гомофобии», как было написано на плакатах участников акции, и отстаивать свои права.

Акция уже подходила к концу, когда неожиданно на площади перед администрацией правительства показался молодой человек, подбежал к одному из выступавших с речью представителей секс-меньшинств и несколько раз ударил его по лицу. Напавшего на участника акции юношу на месте арестовала полиция.

Поддержать акцию ЛГБТ пришли представители народного защитника Грузии, а также некоторые иностранные дипломаты, в том числе посол Нидерландов, который с удовлетворением отметил, что Грузия становится все более демократичной страной.

«Этот день очень важен. Его у нас отмечают и обычные люди. Хорошо, что этот день отмечают и в Грузии. Я рад, что во время этой акции была обеспечена безопасность ее участников», — заявил посол еще до того, как случился инцидент.

До этого, с утра, в Тбилиси проходило массовое шествие в честь учрежденного по инициативе грузинского патриарха Дня семьи. Проводить на его фоне свою малочисленную и «пеструю» акцию представители секс-меньшинств не решились, памятуя о событиях прошлых лет, когда им неоднократно доставалось от сторонников православия за «нетрадиционный образ жизни». На этот раз им удалось сделать «хитрый ход»: объявив об отмене акции, общество ЛГБТ как бы «успокоило оппонентов», а затем вышло на защиту своих прав.

Оба мероприятия, если не считать отдельных инцидентов и пары задержанных нарушителей спокойствия, закончились мирно.