Пятница, 18 Мая 2018 года
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Украинское предприятие сделало танк-«вышиванку»

Общество

На желто-голубом баннере, символизирующим флаг Украины, изображен вышитый танк «Оплот»

Харьков, Украина, 18 мая 2018, 10:01 — REGNUM  Украинское госпредприятие «Завод имени Малышева» (Харьков) в День вышиванки представило «танк-вышиванку», изображенный на баннере, сообщает Укринформ.

На желто-голубом баннере, символизирующем флаг Украины, изображен вышитый танк «Оплот». По словам гендиректора предприятия Александра Хланя, полотно расшито аутентичными узорами.

Баннер сделали на Харьковской фабрике художественных изделий. Теперь он будет вывешиваться на заводе ко всем праздничным датам.

Вышили полотно работники предприятия, производящего тепловозы и танки. Площадь баннера — шесть квадратных метров.

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