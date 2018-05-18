Оставил без рук и ног: врачи в Испании спутали менингит с простудой

Мурсия, Испания, , 09:57 — REGNUM В Испании 24-летний житель города Мурсия потерял способность передвигаться и оказался прикованным к кровати из-за неправильно поставленного врачом диагноза. Как пишет издание Sun, любителю спорта Дэвиду Морану хирурги, чтобы спасти жизнь, ампутировали руки и ноги.

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В больницу в отделение неотложной помощи он обратился в январе с сильной лихорадкой и болью в челюсти. Медсестры взяли у него образцы крови и мочи, однако никаких серьёзных отклонений результаты анализов не показали. И молодого человека отправили лечиться домой. Однако через некоторое время состояние испанца ухудшилось, у него сильно подскочила температура, началась рвота, а сам он покрылся коричневыми пятнами. В больнице ему поставили диагноз «менингит», но к тому времени инфекция уже распространилась по организму. Теперь молодой человек собирает средства на новые конечности, чтобы вернуться к прежнему образу жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный случай произошёл и в России в 2017 году. В Нижневартовске (Югра) врачи неоднократно ставили подростку неправильный диагноз, чем фактически отправили его в кому. Сначала мальчика лечили от обычной простуды, но прописанные врачом препараты не помогли: самочувствие ребенка резко ухудшилось. Ребёнок попал в больницу, где в реанимационном отделении он находится уже пять месяцев.

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