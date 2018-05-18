Законопроект об оперативном пресечении колумбайн-сообществ внесен в Госдуму

Москва, , 09:55 — REGNUM Законопроект, направленный на защиту детей от колумбайн-сообществ, внесла в Госдуму депутат Ирина Яровая («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая. Речь идет об играх по типу «Беги или умри» и «Фея огня» и так далее.

Предполагается прекратить информационный доступ преступника к общению с детьми и преступному влиянию на них.

Внесенный законопроект дает правоохранителям механизм оперативного выявления и пресечения преступной деятельности через приостановление доступа к информации и сообществам, организаторы которых вовлекают детей в опасные для их жизни и здоровья действия, в том числе преступные.

«Законопроектом также предлагается незамедлительная передача информации Роскомнадзором в полицию для выявления преступника, расследования и привлечения к ответственности. Кроме того, по предложению Роскомнадзора, законопроектом предлагается сократить сроки для принятия мер с 3 суток до 1 суток», — сказала Яровая.

Ранее законодатель установил уголовную ответственность за склонение или иное вовлечение детей в совершение противоправных действий, представляющих опасность для жизни ребенка.

По словам автора инициативы, практика показала, что необходимо восполнить пробел в отраслевом законодательстве, уже предусматривающем процедуру оперативного реагирования на распространение информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства, включив в этот перечень информацию, направленную на вовлечение ребенка в совершение противоправных действий, представляющих опасность для его жизни.