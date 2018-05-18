Крупные лесные пожары ликвидированы в Иркутской области и Бурятии

Иркутск, , 09:55 — REGNUM В Иркутской области и Бурятии ликвидированы основные очаги лесных пожаров, об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области и агентство лесного хозяйства Бурятии.

«За минувшие сутки в Иркутской области ликвидированы 11 лесных пожаров, в том числе девять вновь зарегистрированных. Общая площадь этих очагов составляла 241 га, покрытых лесом, и 12 нелесных га», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Бурятии за сутки 17 мая проводились работы по тушению шести крупных лесных пожаров, пять из которых успешно ликвидированы.

Напомним, на фоне установившейся теплой погоды в указанных регионах возникли возгорания на общей площади более 400 га. В ходе тушения очагов пламени в двух региона были задействованы около 300 человек.

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