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Рассмотрение дела о крушении траулера «Дальний Восток» продолжится в июле

Общество

С ходатайством о переносе даты заседания выступил защитник бывшего капитана судна

Южно-Сахалинск, 18 мая 2018, 09:51 — REGNUM  Рассмотрение дела о крушении траулера «Дальний Восток» в апелляционной инстанции продолжится в июле, такое решение принял Суд Сахалинской области, передает 18 мая РИА Сахалин-Курилы.

С ходатайством о переносе заседания выступил Павел Сорокин, государственный защитник осужденного капитана траулера Анатолия Борисова. Он сообщил, что на ознакомление с материалами дела у него было две недели, а на полное изучение необходимо еще пять дней. В свою очередь судья решил перенести заседание на два месяца.

«Предоставляем на полное ознакомление два месяца. Следующее заседание состоится 18 июля в 10:00», — сказал судья.

Напомним, в соответствии с вынесенным в ноябре 2017 года решением по делу о крушении траулера «Дальний Восток» пять человек, включая Борисова, получили наказания на сроки от 5 лет 8 месяцев и до 6 лет 6 месяцев. С решением суда осужденные не согласились и подали на апелляцию.

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