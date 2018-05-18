С ростом карьеры у оренбургского министра выросли и доходы

Оренбург, , 09:47 — REGNUM Министр здравоохранения Оренбургской области Галина Зольникова отчиталась о доходах. Согласно декларации годовой доход составил 2 659 668 рублей, в 2016 году заработок составлял 2 131 738 рублей. Помимо роста финансового благополучия у главы ведомства отмечены изменения во владении недвижимостью.

В 2016 году Галина Зольникова владела земельным участком (1000 кв. метров) и квартирой (85 кв. метров). В пользовании имела жилой дом, дачу (400 кв. метров). В 2017 году министр обзавелась собственными домом (428 кв. метров) и квартирой (72,6 кв. метров). Владеет автомобилем «Toyota RAV-4».

Супруг министра за год значительно потерял в доходах: с 3 875 840 рублей в 2016 году до 473 000 рублей в 2017 году. Собственной недвижимости не имеет, транспортных средств тоже.

Напомним, Галина Зольникова с 17 марта 2017 года назначена исполняющей обязанности министра, а с 12 мая 2017 года — министром здравоохранения Оренбургской области. До этого назначения являлась заместителем министра здравоохранения по организации медпомощи детям и родовспоможению.

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