Эксперт: Жителям Украины будет хватать денег на еду только через пять лет

Киев, , 09:41 — REGNUM Достичь уровня жизни 2013 года жители Украины смогут только после 2023 года, заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, сообщают 18 мая «Украинские новости».

По его словам, после 2023 года на Украине сократится количество тех, кому не хватает денег на текущие расходы: оплату ЖКХ, еду, одежду. Однако ситуация со стоимостью медицинских услуг, отдыха или более дорогих покупок так и не улучшится, поскольку цены на указанные услуги растут быстрее, чем зарплаты граждан.

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Напомним, в 2014 году на Украине произошел госпереворот, в результате которого в стране начался системный кризис. В том числе цены на газ для населения поднялись в 10 раз, а реальные зарплаты упали.

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