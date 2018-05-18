Собянин: Жители Москвы забрали из приютов почти 1 тыс. бездомных животных

Москва, , 09:35 — REGNUM Жители Москвы с начала 2018 г. забрали из приютов около 1 тыс. бездомных кошек и собак. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в прямом эфире на телелеканале «ТВ Центр».

«Спасибо горожанам, с каждым годом все больше и больше они забирают из наших приютов животных к себе, — сказал градоначальник. — В этом году около 1 тыс. бездомных кошек и собак забрали».

Собянин напомнил, что в приютах города на данный момент содержатся десятки тысяч бездомных животных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 мая в Москве пройдет акция #всемпособаке18 — выставка-пристройство собак из приютов, организованная фондом «Подарок судьбы».

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