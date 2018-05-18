Шлагбаум из родного языка: девятиклассникам из Казани грозит недопуск к ОГЭ

Казань, , 09:35 — REGNUM Ситуация вокруг предметов «родной язык» и «родная литература», которую ввели в школьную программу школ Татарии осенью 2017 года, но ни учебниками, ни методикой преподавания не озаботились, обостряется. Нескольким девятиклассникам, чьи родители отказались писать заявление на обучение этим ненужным, на их взгляд, предметам, грозит недопуск к основному государственному экзамену (ОГЭ). Родители школьников обратились с жалобой в прокуратуру республики, но ответа так и не получили. Они опасаются, что из-за затягивания сроков разбирательства будет упущено время и дети на экзамены, которые начинаются в конце мая, не попадут. В родительских сообществах в соцсетях бурно обсуждается эта ситуация, а участники дискуссии сетуют, что изучение родного языка в республике, заявленное как добровольное, успело превратиться в псевдодобровольное, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, после президентских поручений в школах Татарии была проведена проверка по изучению и преподаванию родных языков народов России и государственных языков национальных республик. Прокурорская проверка, проведённая в октябре 2017 года, выявила 3856 нарушений закона, в том числе «снижение объёмов преподавания русского языка, предусмотренного федеральными образовательными стандартами», нарушение прав «с навязыванием незаконных итоговых тестирований, влиявших как на перевод в 10-й класс, так и средний балл аттестата». На сессии в конце ноября 2017 года прокурор региона Илдус Нафиков отметил, что по итогам проверок была «обеспечена добровольность изучения родных языков», «родителями или законными представителями учащихся осуществлён выбор родного языка там, где принятыми учебными планами предусматривается его преподавание». Прокурор добавил, что «в настоящее время принимаются меры по дальнейшему устранению нарушений в той части, где требуется время на разработку учебных методик, подготовку учебников». Доклад был сделан в конце ноября 2017 года, но спустя полгода учебники и методики не появились, родители стали жаловаться, что на уроках «родной язык» и «родная литература» дети изучают «кто-то — ложкарей, кто-то — наследие Татарстана, кто-то — биографии знаменитых татар, кто-то — татарскую литературу на русском языке» и добавляли, что «родной язык — штука загадочная». Часть родителей вовсе отказались писать заявление на изучение родного языка, предпочитая для своих детей в эти часы базовые предметы. Вот это и стало причиной конфликта. Одну из семей даже оштрафовали на 200 рублей за то, что ребёнок не посещает добровольный предмет.

Читайте также: Учебников нет: «загадочный предмет» вместо родного языка в школах Татарии

История с «родным языком» на этом не закончилась. Сейчас девятиклассникам, чьи родители не стали писать заявление, грозит недопуск к экзаменам. Создатель крупного родительского сообщества в соцсетях и горячей линии по вопросам образования Екатерина Матвеева также в их числе.

«11 мая 2018 года меня вызвали в прокуратуру РТ, к зампрокурору, по моему заявлению по затягиванию сроков на обращения граждан по родным языкам и то, что учеников 9 классов могут не допустить к ОГЭ. Вызвали за час до встречи. И, судя по всему, это было сделано намеренно, так как остальную кучу людей за такие короткие сроки нереально собрать. Но я пришла не одна, а пошло ТРИ !!! родителя, детей которых грозят недопустить по Казани к ОГЭ из-за отказа писать заявление на родной язык», — рассказала Екатерина, добавив, что школа № 90 г. Казани «24 мая будет проводить педсовет, на котором будет решаться вопрос о недопуске двух учеников к ОГЭ из-за псевдо-«ДОБРОВОЛЬНОГО» изучения родного языка в республике».

Встреча в прокуратуре длилась 50 минут, но, по словам Екатерины, итог — «как нарушали права родителей и детей в Татарстане, так и нарушают!«

"А единственной целью данной встречи, похоже, было надавить на родителей, чтобы те написали заявление на родной язык, хоть за 2 недели до окончания учебного года», — добавила она.

Эту ситуация не оставляет жителей региона равнодушными. В соцсетях развернулись дискуссии, в которых звучат разные призывы — от «не опускать руки и бороться дальше» до «жаловаться выше, вплоть до президента РФ».

«А что действительно делать детям? Ведь скоро ОГЭ… А из-за этой бредятины с родным языком НЕЗАСЛУЖЕННО страдают наши дети! Когда УЖЕ будет порядок в Татарстане?», «ни один русскоязычный ребёнок в часы родного русского языка не изучает именно русский язык. Изучают всякую ерунду вроде казаневедения, риторики, наследия Татарстана, но не курс русского языка», «Вся суть проблемы в навязывании изучения теперь не татарского, а предмета родной язык и литература, по которому отсутствуют учебники и т. д. слишком много эмоций и нет чёткой постановки вопроса», «На вопрос, почему не учли потребности детей, и не ввели информатику, физику…, отвечают: школа вводит только те предметы, на что у неё есть возможности. Но ведь на преподавание «Родного русского языка» ни у одной школы нет возможностей. Учителя? Учебники? Программы?», — возмущены родители (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Напомним, основной государственный экзамен для закончивших 9-й класс школьников в Татарии начинается 25 мая и закончится 9 июня.

Официальной позиции Министерство образования и науки Татарии на ситуацию по возможному недопуску девятиклассников к экзаменам не озвучивало.