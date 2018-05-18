На дорогах Москвы зафиксировано снижение аварийности

Москва, , 09:36 — REGNUM За первые четыре месяца 2018 года аварийность на московских дорогах снизилась более чем на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, всего за данный период в Москве произошло 2,4 тыс. ДТП, количество погибших также уменьшилось на 8,1%, раненых — на 2,3%. При этом самая лучшая динамика по снижению числа аварий зафиксирована в Южном административном округе (ЮАО).

Напомним, ранее Ликсутов назвал столицу самым безопасным российским городом. За 2017 год количество ДТП сократилось на 59% по сравнению с 2010 годом — 252 тыс. против 609 тыс. случаев.

Количество погибших в результате ДТП сократилось на 26%, а пострадавших — на 36%. На 30% за указанный период снизилось число аварий с участием общественного транспорта.

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