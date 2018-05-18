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Стиль casual в мэрии Ярославля восторжествовал на один день

Общество

И велоспорт

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Стиль casual в мэрии Ярославля восторжествовал на один день
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Общегородское совещание в мэрии Ярославля

Ярославль, 18 мая 2018, 09:29 — REGNUM  Чиновники мэрии Ярославля пришли на общегородское пятничное совещание без костюмов и галстуков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

К этому их призвал мэр города Владимир Слепцов, неделю назад предложивший подчиненным принять участие во всероссийской акции «На работу на велосипеде». Ослушаться главу города никто не решился. Чиновники пришли в футболках, рубашках, водолазках и джинсах. Сам Владимир Слепцов надел рубашку в клетку, слегка закатав рукава. Обычно большинство сотрудников мэрии приходило на совещание в костюмах.

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Обычное общегородское совещание в мэрии Ярославля
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Обычное общегородское совещание в мэрии Ярославля

Смена стиля одежды не повлияла на атмосферу заседания: Владимир Слепцов был, как обычно, строг и требователен. Одному из чиновников он сказал «Проснись, проснись, ты на велосипеде приехал?» Правда, ответа не получил.

Специально к этому дню около мэрии установили велопарковку.

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Часть сотрудников мэрии приехала на работу на велосипедах
Иллюстрация: Сообщество «Неравнодушный Ярославль»
Часть сотрудников мэрии приехала на работу на велосипедах

Улица Нахимсона перед мэрией была перекрыта, от автотранспорта ее охраняли сотрудники полиции.

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Улица Нахимсона
Улица Нахимсона

Правда, с другой стороны городской администрации — на улице Андропова — автомобилей меньше не стало. Ни одного свободного парковочного места там не оказалось.

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Улица Андропова
Улица Андропова

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Ярославля призвал подчиненных пересесть на велосипед 18 мая

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