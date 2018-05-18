Истребители РФ выдвигались на перехват разведчиков восемь раз за неделю

Москва, , 09:31 — REGNUM Для пресечения разведки иностранными самолетами у границ России самолеты военно-воздушных сил выдвигались на перехват восемь раз за неделю, сообщил 18 мая пресс-служба министерства обороны РФ.

«Восемь вылетов выполнено на перехват и сопровождение дежурными силами ПВО», — приводятся данные в инфографике.

Отмечается, что разведку вдоль границ России вели 14 летательных аппаратов иностранных государств. При этом нарушений воздушного пространства страны военные не допустили. Добавим, что для осуществления разведывательных операций страны НАТО все чаще используют беспилотники.

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