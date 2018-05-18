Названо число посмотревших «Евровидение» жителей России

Москва, , 09:06 — REGNUM Финал песенного конкурса «Евровидение» в 2018 году посмотрели 16% жителей России, почти в два раза меньше, чем в 2016 году. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«В нашей стране доля зрителей (16%) финала песенного конкурса «Евровидение» в 2018 году, прошедшего без представителя нашей страны, заметно уступает показателю двухлетней давности (38%)», — отмечается в результатах опроса.

Напомним, 63‑й песенный конкурс «Евровидение» прошел в португальском Лиссабоне. Победу одержала израильская певица Нетта Барзилай, обойдя конкурентов из Кипра и Австрии. Представительница России Юлия Самойлова не прошла в финал.

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