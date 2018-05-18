Вне закона: в Оренбуржье коллекторы нарвались на штрафы

Оренбург, , 08:59 — REGNUM В Оренбургской области с начала 2018 года в суды поступило 32 административных протокола, составленных в отношении организаций, которые занимаются возвратом просроченной задолженности. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону, в настоящее время в силу вступило 12 решений на общую сумму штрафов в 400 тыс. рублей. Ещё 20 протоколов находятся на стадии рассмотрения либо обжалования со стороны несогласных коллекторов.

За четыре месяца судебные приставы составили 10 протоколов об административных правонарушениях по ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», в отношении юридических лиц, которые не включены в государственный реестр. Это либо микрофинансовые организации — кредиторы либо иные юридические лица.

Помимо этого, 22 административных протокола составлено в отношении коллекторских агентств, зарегистрированных в установленном порядке, но нарушивших действующее законодательство. В службе судебных приставов отметили, что среди распространённых нарушений — превышение норматива по телефонным звонкам, рассылка СМС-сообщений. По закону коллекторы могут звонить должникам не более двух раз в неделю. Однако кредиторы или их представители превышают свои полномочия, более того, в ряде случаев коллекторы звонят и родственникам должников, не имея на то согласия со стороны граждан.

Стоит отметить, что в Оренбургской области кредиторская задолженность населения составляет 56% от общей задолженности. В принудительном порядке с начала 2018 года приставы взыскали с граждан 130 млн рублей.

Добавим, в настоящее время на территории Оренбуржья зарегистрирована одна организация, осуществляющая деятельность по возврату просроченной задолженности, — это ООО «Правовой центр «ОДА».