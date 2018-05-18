Ожидаемые в Москве ливни принесут до 30% месячной нормы осадков

Москва, , 08:59 — REGNUM Ожидаемые в вечернее время ливни принесут в Москву до 30% месячной нормы осадков. Об этом 18 мая сообщают «Метеовести».

"Днем в Москве и Подмосковье облачно с прояснениями, во второй половине дня кратковременный дождь, вечером — сильные ливни (местами до 30% месячной нормы) с грозой, местами возможен град», — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что за последние сутки выпадения осадков в районе ВДНХ зафиксировано не было.

Несмотря на обещанную грозу и штормовое предупреждение, тучи обошли столицу с севера и юга. При этом температура воздуха и другие параметры сохранились на уровне тех, что характерны для середины лета.

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