Глава антимонопольной службы Дагестана посидит еще 3 месяца в СИЗО

Махачкала, , 08:49 — REGNUM Обвиняемый в получении взятки руководитель управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Дагестану Кубасай (Курбан) Кубасаев пробудет под арестом еще три месяца. Такое решение 17 мая принял Басманный суд Москвы.

«Сегодня суд продлил Кубасаеву меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 22 августа», — цитирует РАПСИ пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Как сообщало ИА REGNUM, Кубасаева обвиняют в получении взятки на общую сумму более 2,6 млн рублей от директора дагестанского учреждения «Дирекция единого государственного заказчика — застройщика» Шамиля Кадиева. Следствие считает, что за то, чтобы глава УФАС не препятствовал проведению дирекцией аукционов на право заключения госконтрактов, Кубасаев неоднократно получал от его директора деньги, а также швейцарские часы и охотничье ружье.

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Как сообщало ИА REGNUM, руководитель управления антимонопольной службы РФ по Республике Дагестан Кубасай (Курбан) Кубасаев был задержан 22 марта 2018 года по подозрению во взяточничестве. Его переправили в Москву, где будет расследоваться уголовное дело. Сам Кубасаев свою вину не признает. Суд определил ему меру пресечения в виде ареста до 22 мая.

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