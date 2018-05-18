На западе Украины останками советских воинов штукатурили школу и жилые дома

Луцк, Украина, , 08:24 — REGNUM В украинском городе Ковель Волынской области песок с останками расстрелянных нацистами советских военнопленных использовался для строительства жилых домов и при проведении штукатурных работ в местной средней школе, сообщает портал «Украина.ру» со ссылкой на представителей историко-краеведческих организаций области.

По данным издания, речь идет о захоронениях военнопленных, которые содержались в нацистком лагере Stalag 301, находящемся в Ковеле в 1942—1944 годах на Брестской улице. После войны на этом месте обнаружили порядка 69 братских могил с останками военнопленных и местных жителей. Рядом также были найдены могилы, где проводились расстрелы и захоронения женщин, стариков и детей.

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Местные власти отдали часть территорий, где были расположены расстрельные ямы, под застройку. Кроме того, некоторые бизнесмены набирали песок из карьера, просеивали крупные кости, а мелкие оставались в песке.

По словам представителя Волынской областной организации ветеранов Украины Александра Булавина, эту «адскую смесь» вовсю использовали весь 2017 года для строительства жилых домов, а песок с костями применялся при проведении работ в ковельской средней школе.

В настоящее время против тех, кто попытался раскрыть этот вопиющий случай общественности, началась травля. В местных СМИ выходили публикации, в которых назвали участников волынской делегации «сепаратистами», а информационная война дошла до Верховной Рады. Так, депутат Игорь Лапин осудил участие делегации в международном форме в Брянске.

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