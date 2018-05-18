МЧС: количество авиакатастроф в России снизилось на 41%

Москва, , 08:23 — REGNUM За 2017 год в России на 41% по отношению к 2016 году снизилось количество авиационных катастроф, заявили в МЧС РФ.

По данным экстренной службы, всего за 2017 год в стране произошло 23 авиакатастрофы, в то время как в 2016 году таких катастроф было зарегистрировано 39. Также отмечается, что число погибших в подобных авариях за 2017 год снизилось по отношению к 2016 году на 77%, число пострадавших уменьшилось на 74%.

Как сообщало ИА REGNUM, катастрофа пассажирского лайнера Ан-148 «Саратовских авиалиний» 11 февраля унесла жизни 71 человека. Самолёт разбился по пути из Москвы в Орск после вылета из московского аэропорта Домодедово.

Читайте также: «Саратовские авиалинии» остановят деятельность с 31 мая