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МЧС: количество авиакатастроф в России снизилось на 41%

Общество

Всего за 2017 год в стране произошло 23 трагических авиапроисшествия

Москва, 18 мая 2018, 08:23 — REGNUM  За 2017 год в России на 41% по отношению к 2016 году снизилось количество авиационных катастроф, заявили в МЧС РФ.

По данным экстренной службы, всего за 2017 год в стране произошло 23 авиакатастрофы, в то время как в 2016 году таких катастроф было зарегистрировано 39. Также отмечается, что число погибших в подобных авариях за 2017 год снизилось по отношению к 2016 году на 77%, число пострадавших уменьшилось на 74%.

Как сообщало ИА REGNUM, катастрофа пассажирского лайнера Ан-148 «Саратовских авиалиний» 11 февраля унесла жизни 71 человека. Самолёт разбился по пути из Москвы в Орск после вылета из московского аэропорта Домодедово.

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Авиапроисшествия
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