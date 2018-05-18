Утилизация ТКО в Прикамье: один оператор и отказ от контейнеров во дворах

Пермь, , 08:15 — REGNUM В Пермском крае Экспертный совет при краевом УФАС пришёл к выводу, что в ближайшие три года обращением с твердыми коммунальными отходами (ТКО) должен заниматься один оператор. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в антимонопольном ведомстве, выбор регионального оператора по обращению с ТКО вызвал серьёзную дискуссию у членов совета. Одни считали, что нужен один региональный оператор на все 10 лет, другие предлагали разделить край на несколько зон, в каждой из которых был бы свой оператор.

Эксперты посчитали разумным поэтапно заключать контракт с оператором: на первоначальном этапе — на три года. Такая тактика позволит исполнителю контракта выйти на безубыточность.

«Уже к 1 июля в крае должен быть принят тариф на услуги регионального оператора по обращению с ТКО. Члены совета пришли к мнению, что сейчас целесообразно выбрать одного регионального оператора на срок в три года, чтобы набрать объективные исходные данные для формирования территориальных зон. А уже после — делить край на зоны на следующий период — 10 или менее лет. Сейчас каких-либо данных, с помощью которых можно было бы экономически обосновать деление определённым образом, — нет», — отметил руководитель Пермского УФАС Александр Плаксин.

Свои предложения, среди которых и вынос контейнерных площадок из дворов на обочины дорог, эксперты представят губернатору Пермского края и Региональной службе по тарифам.

Между тем еще в начале мая издание «Коммерсантъ» сообщало, что краевые власти могут отказаться от привлечения единого оператора по управлению региональной системой обращения с твердыми коммунальными отходами. В своём решении чиновники склонялись к тому, чтобы привлечь сразу нескольких операторов. Вице-премьер, глава Региональной службы по тарифам (РСТ) Антон Удальев проинформировал, что одна из возможных схем предполагает кустовой принцип: территории региона будут разделены между несколькими операторами, их может быть от трех до девяти. Согласно другой схеме, в каждом муниципалитете будет действовать свой оператор. По словам Удальева, власти проработали законодательную и тарифную основы для каждого варианта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 1 июля 2018 года в регионах России должны утвердить новые тарифы на вывоз мусора, а также определиться с оператором, который будет заниматься вывозом ТКО. Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2019 года, с этого времени граждане будут получать отдельные квитанции. Вывоз мусора переведут из разряда жилищной услуги в коммунальную.