Нью-Йорк, США, , 08:18 — REGNUM Акула американский дипломатии Генри Киссинджер устроил на этой неделе праздник по поводу своего 95-го дня рождения в ночном клубе Colony Club на Парк-Авеню в Нью-Йорке. Об этом пишет газета ABC 18 мая со ссылкой на испанского дипломата и бизнесмена Пабло Льядо, приглашенного на вечер.

Это было торжество в кругу семьи и ближайших друзей, в число который попал и Льядо, знакомый с Киссинджером с 1979 года.

По его словам, это был «очень сердечный праздник», а сам Киссинджер «очень хорошо сохранился» и остается в курсе последних новостей Испании. Его форму подтверждает и тот факт, что уже на следующий день после вечеринки дипломат отправился в Вашингтон на встречу с китайским посланником.

Также Киссинджер в данный момент работает над крупной статьей на тему искусственного интеллекта для журнала «Аналитика».

Генри Киссинджер (род. 1923) — американский государственный деятель, эксперт в области международных отношений. Возглавлял внешнеполитическое ведомство США в 1973—1977 годы. Автор книг о дипломатии и государственной политике.