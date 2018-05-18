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Буддийский монах подал в суд на монастырь в Японии

Общество

Мужчина требует у храма, расположенного на горе Коя-сан, компенсацию в размере более $75 тыс

Токио, 18 мая 2018, 08:03 — REGNUM  В Японии буддийский монах из-за большого количества часов работы подал в суд на свой монастырь. Об этом сообщает AFP со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, мужчина требует у храма, расположенного на горе Коя-сан, компенсацию в размере более $75 тыс.

В своем иске монах указал, что в 2015 г. у него началась депрессия из-за переработок.

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