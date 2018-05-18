«Ледяная пещера» в парке «Зарядье» открыта для посетителей

Москва, , 07:50 — REGNUM В Москве в парке «Зарядье» 17 мая вечером открыт для посетителей павильон «Ледяная пещера». Это имитация не тающей ледяной пещеры с тоннелями и арками. Температура в ней всегда будет поддерживаться на уровне — 15 градусов, сообщили в Стройкомплексе.

Площадь ледяной пещеры составляет 350 кв. метров, высота — около 6 метров. Все конструкции пещеры состоят из изогнутых металлических труб, по которым непрерывно циркулирует специальная охлаждающая жидкость. На сводах пещеры заморожено около 70 тонн воды.

В «Ледяной пещере» будут проходить экскурсии о сложной работе полярников, природе и фауне Арктики и Антарктики. Чтобы посетители не замёрзли, им выдадут тёплые комбинезоны на застёжках.

Читайте: Собянин анонсировал открытие «Ледяной пещеры» в парке «Зарядье»

Как сообщало ИА REGNUM, в «Зарядье» строится концертный зал мирового уровня на 1572 места. Его планируется открыть в 2018 году ко дню города. В 2019 году там установят уникальный орган, который изготавливается во Франции.

А также: Концертный зал в парке «Зарядье» откроется в 2018 году