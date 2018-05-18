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Дело уральской «Бухты Квинс»: кому грозит реальный срок

Общество

Для одной из участниц процесса прокуратура требует пять лет колонии. Приговор огласят 21 мая

Екатеринбург, 18 мая 2018, 07:37 — REGNUM  В Екатеринбурге Кировский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела по факту мошенничества в отношении пайщиков кооператива «Бухта Квинс». Для одной из участниц дела прокуратура уже запросила по совокупности пять лет колонии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Под судом по обвинению в мошенничестве находится бизнес-партнёр барда Александра Новикова Лариса А. Она ранее заключила сделку со следствием. Вчера, 17 мая, в суде прошли прения сторон. В ходе них обвинение потребовало назначить женщине пять лет колонии.

Приговор могут вынести уже 21 мая. И он, судя по всему, будет иметь большое значение. По делу «Бухты Квинс» также проходят бард Александр Новиков и его бизнес-партнёр. Но они своей вины не признают.

Напомним, строительство «Бухты Квинс» началось в 2008 году. Сдать объект планировали в 2012 году. Но в 2011-м стройка была заморожена. Причиной стали финансовые проблемы.

В 2015 году было возбуждено уголовное дело, которое долгое время оставалось бесфигурантным. А в конце 2016-го обвинения были предъявлены Александру Новикову и его бизнес-партнёру. Осенью 2017 года расследование завершили. А Александр Новиков ранее много раз заявлял о своей невиновности. Также ему удалось найти инвестора и жилой комплекс был достроен.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге достроена «Бухта Квинс»: получат ли пайщики жильё?

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