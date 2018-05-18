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Снова covfefe: Трамп разгадал значение звуковой иллюзии

Общество

Речь идёт о звуковом феномене, которая разделила пользователей сети на два лагеря

Вашингтон, 18 мая 2018, 07:37 — REGNUM  По словам президента США Дональда Трампа, в популярной сегодня звуковой иллюзии он не расслышал ни «Лорел», ни «Йенни». Об этом сообщает ролик, опубликованный в Twitter Белого дома.

Американский лидер в конце видео отметил, что, по его мнению, голос произносит сочетание звуков covfefe. Отметим, в мае 2017 года в Twitter-аккаунте Трампа было опубликовано сообщение с незаконченной мыслью: «Despite the constant negative press covfefe». Именно к этому последнему «слову» и отсылает в данном случае президент США.

Напомним, сегодня речь идёт о звуковой иллюзии, которая разделила пользователей сети на два лагеря. В записи голос произносит некоторое слово, часть людей говорит, что произносится слово «Лорел», другая считает, что это слово Yanny («Йенни»).

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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