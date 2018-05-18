Стало известно, какие улицы перекроют в Москве в связи с проведением кросса

Москва, , 07:34 — REGNUM На время проведения Плехановского кросса 19 мая в Москве будет ограничено движение по Стремянскому переулку, улице Щипок, Большому Строченовскому переулку, улице Зацепа и Зацепскому тупику, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

20 мая движение по нескольким столичным улицам будет ограничено в связи с проведением велопарада и Московского полумарафона.

Так, для проезда с полуночи до 18:00 будут недоступны проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой. С 08:30 автомобилисты не смогут воспользоваться по Садовым кольцом, на нем движение будет открываться по мере движения колонны. С 13:00 также будет перекрыта Каланчевская улица, движение на ней возобновится после проезда колонны.

Водителям рекомендовано заранее спланировать маршрут и выбрать альтернативные пути проезда.

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