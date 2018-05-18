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Прокуратура Индонезии требует смертной казни для вдохновителя террористов

Общество

В теракте погибли двое мирных граждан и пять террористов

Джакарта, 18 мая 2018, 07:29 — REGNUM  Прокуратура Индонезии выступила с требованием смертной казни применительно к религиозному проповеднику, вдохновившему террористический акт в Джакарте в 2016 году, сообщает 18 мая Associated Press.

Напомним, 14 января 2016 года в Индонезии была осуществлена серия скоординированных террористических актов, совмещавших в себе участие террористов-смертников, а также боевиков, завязавших перестрелку.

Жертвами теракта стали двое гражданских, а также пять нападавших. Ответственность за нападение взяло «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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