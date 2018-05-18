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Гроза обошла Москву с севера и юга

Общество

Непогода в Москве и Подмосковье ожидается также в пятницу 18 мая

Гроза обошла Москву с севера и юга
tpsdave
Гроза

Москва, 18 мая 2018, 07:28 — REGNUM  Обещанная москвичам на четверг, 17 мая, гроза обошла столицу России стороной, несмотря на действовавшее штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Синоптики отметили, что грозовые тучи прошли севернее и южнее Москвы. Ранее жителей московского региона предупреждали, что в отдельных районах столицы вечером 17 мая может пройти гроза с градом, а ветер усилится до 12−17 м/с.

Напомним, согласно данным метеослужбы, грозы в Москве и Подмосковье ожидаются также и в пятницу, 18 мая, и в субботу, 19 мая. Температура воздуха в пятницу днем составит около +25°C, ливни будут идти лишь короткое время.

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