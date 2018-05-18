Журналист из США не стал оправдываться за призыв взорвать Крымский мост

Вашингтон, , 07:17 — REGNUM Автор статьи под названием «Украине следует взорвать Крымский мост», американский журналист Том Роган прокомментировал свою публикацию. Он заявил, что о написанном не сожалеет, однако один момент составляет исключение.

Речь идёт о жертвах, которых в случае удара, который, как отметил автор своём новом материале, «мог (и, конечно, должен был) быть нанесённым», необходимо было бы избежать. Роган также заявил о поддержке со стороны украинского МИДа. В своём микроблоге в Twitter он написал: «Только что отлично побеседовали с министром Павлом Климкиным. Он сказал, что украинский народ солидарен с моей статьей».

Как сообщало ИА REGNUM, публикация журналиста из США Тома Рогана под названием «Украина должна взорвать Крымский мост Путина» появилась на сайте издания Washington examiner 15 мая, в тот же день, когда в России состоялась торжественная церемония запуска автомобильного движения через Крымский мост. На подобные призывы с резким осуждением отреагировали в Кремле, МИД РФ, Совефеде И Госдуме. В настоящее время СКР возбудил уголовное дело в отношении журналиста. Следствие усматривает в его статье признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации.

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