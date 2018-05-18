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На Урале закрыли ещё три торговых центра

Общество

В ТЦ города Камышлова нашли нарушения требований пожарной безопасности

Камышлов, Свердловская область, 18 мая 2018, 06:44 — REGNUM  В Свердловской области приостановлена работа ещё трёх торговых центров. В этот раз закрыты ТЦ города Камышлова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Всего в Камышлове проверили 15 объектов, включая и ТРЦ. В ТЦ «Московский» выявили отсутствие автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре и другие нарушения. Также много нарушений нашли в ТЦ «Остров сокровищ» и ТЦ «Автрора». Грубые нарушения выявлены и в ТЦ «Заря».

К настоящему времени суд приостановил эксплуатацию ТЦ «Московский», ТЦ «Аврора», ТЦ «Остров сокровищ». А вскоре Камышловский районный суд рассмотрит по существу требования прокуратуры об устранении нарушений в ТЦ.

Напомним, после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» города Кемерова контролирующие органы весьма лихо взялись за проверки мест с массовым пребыванием людей. В Свердловской области уже закрыто несколько ТЦ.

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