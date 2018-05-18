Улетучилась надежда на клуб: нацпарк в Татарии требует вернуть землю

Тукаевский район, Татария, , 06:41 — REGNUM Национальный парк «Нижняя Кама» из Татарии, который в 2017—2018 года судился за возврат на баланс государства нескольких десятков участков, ранее переданных в частные руки, требует вернуть Российской Федерации ещё один надел. В этот раз речь идёт о земле в центре деревни Белоус Тукаевского района, на которой сельчане рассчитывали получить сельский клуб. Рассмотрение иска ФГБУ «Национальный парк «Нижняя Кама» к министерству земельных и имущественных отношений республики и палате земельных и имущественных отношений Тукаевского района начнётся 14 июня 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск о признании права собственности Российской Федерации на земельный участок в деревне Белоус Малошильнинского сельского поселения Тукаевского района был подан 7 мая 2018 года. Третьим лицом в дело привлечено Управление Росреестра по республике, межрегиональное территориальное управление Росимущества. По данным публичной кадастровой карты, спорный участок имеет площадь 3 441,87 кв. м, относится к землям населённого пункта, его разрешённое использование — для ведения личного подсобного хозяйства. Кадастровая стоимость участка — 405 452,29 рубля.

«Пока руководитель исполкома района Ф. Камаев ждёт ответ на свой запрос к директору нацпарка А. Имамову о возможности передачи пустующего здания конторы «Нижней Камы» под сельский клуб в д. Белоус, директор в Арбитражном суде добивается права на земельный участок сельсовета, на котором стоит здание. Улетучивается последняя надежда белоусовцев обрести сельский клуб. Иных свободных участков в посёлке нет», — пишет в соцсетях депутат Тукаевского районного совета Роман Ваганов.

Напомним, нацпарк до этого судился за возврат участков, переданных в руки АО «Земельная корпорация «Лидер», аффилированного с экс-председателем правления «Татфондбанка». Наделы были проданы шесть лет назад с торгов, организованных районными властями. Администрация национального парка попыталась оспорить эти сделки спустя несколько лет.

В середине февраля 2018 года Арбитражный суд РТ отказал в признании права собственности РФ на учётные части четырёх наделов.

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На сегодня в Арбитражном суде Татарии на рассмотрении находится иск нацпарка с требованием признать недействительным договор купли-продажи от 14 ноября 2011 года, по которому земельной корпорации были проданы ещё четыре участка в Елабужском районе. Судебное слушание назначено на 7 июня 2018 года. В дело третьим лицом привлечено ОАО «ТАНЕКО». В тот же день, 7 июня, по другому иску начнут рассматривать требование администрации национального парка почти на три десятка участков. По ним истец требует признать права собственности Российской Федерации на наделы также в 2011 году переданные земельной корпорации «Лидер».

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