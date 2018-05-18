«Птичку жалко»: Власти Пекина конфисковали сотни диких птиц

Пекин, , 06:11 — REGNUM Пекинская полиция конфисковала в общей сложности 418 диких птиц в рамках кампании по борьбе с незаконной охотой и торговлей дикими птицами в окрестностях китайской столицы, сообщили 17 мая местные власти, передает агентство Синьхуа.

Более 2 тыс. сотрудников лесоохраны Пекина присоединились к кампании, которая стартовала в марте 2018 года. Они патрулировали цветочные и птичьи рынки, рестораны и иные места торговли, где могла незаконно реализовываться дичь. Было задержано двое подозреваемых, а все найденные у них птицы были переданы профильным ведомствам.

Отметим, что на состояние 2017 года Пекин и его окрестности были домом для порядка 600 видов диких животных, включая 276 видов диких птиц. Защита диких видов животных близ Пекина крайне важна в рамках кампании по улучшению экологической ситуации в городе.

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