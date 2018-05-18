Врио губернатора критикует мэрию Новосибирска за ремонт дорог, мэр парирует

Новосибирск, , 05:53 — REGNUM Власти города Новосибирска уверяют, что реализация проекта «Безопасные и качественные дороги» находится под жёстким контролем. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такое заявление мэр муниципалитета Анатолий Локоть сделал во время объезда объектов ремонта совместно с заместителем руководителя Федерального дорожного агентства Игорем Астаховым иглавой регионального минтранса Анатолием Костылевским. Проверялись комиссией участки дороги на Красном проспекте, по Октябрьской магистрали, улице Восход, на Октябрьском мосту и на ул. Немировича-Данченко, площади Труда и проезде Энергетиков, Димитровском мосту и проспекте Димитрова.

«В Новосибирске верхние слои асфальтирования выполняются современным материалом — щебеночно-мастичным асфальтобетоном, — сказал Игорь Астахов. — Кроме того, Новосибирск — первый город, в котором и выравнивающий слой также выполняется из плотной смеси — это позволит процентов на 20 удлинить срок службы дорожной одежды и противостоять образованию колеи».

В то же время, сама технология ремонта дорог в Новосибирске подверглась критики со стороны заместителям руководителя Федерального дорожного агентства — Игорь Астахов сделал замечание властям города. А Анатолий Костылевский обратил внимание делегации Федерального дорожного агентства на то, что на некоторых объектах ремонта 2017 года уже выявлены дефекты дорожного полотна как раз из-за нарушения технологии и недобросовестной работы подрядчиков, указав, что мэрии Новосибирска как заказчику нужно усилить контроль за качеством работ.

На что мэр Локоть (по словам его пресс-службы) подчеркнул, что контроль за реализацией приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» ведётся с первого дня, как дорожники приступили к работам.

«Сегодня нам сделали замечания — важные, и в дальнейшей работе мы будем это учитывать, — приводит пресс-служба слова Анатолия Локтя. — В частности, важно уделить внимание технологии при замене бордюрного камня на тротуарах, чтобы не доставлять неудобства пешеходам. После демонтажа бордюров остаются крупные пробоины, их заделывают не сразу, и очень важно продумать порядок работ: вынимать бордюрный камень частями, а не на всей улице сразу. Будем контролировать этот процесс».

Отметим, что мнение и данные региональной и муниципальной власти относительно работ по проекту БКД и средств на его реализации противоположны. Это ещё раз показала инспеция совместно с делегацией Росавтодора, во время которй врио министра транспорта озвучил рекомендации главы региона Андрея Травникова, адресованные мэрии Новосибирска — улучшить качество дорожного ремонта и усилить контроль за выполнением работ подрядчиками. При этом, как пишет «Континент Сибирь», мэр Новосибирска, напротив, говорил о нехватке средств для потребностей города.

По данным, которые озвучил Анатолий Костылевский, Новосибирск в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году получил 320 млн рублей из областного бюджета и 451 млн — из федерального. Он также добавил, что город, помимо, указанного, получил дополнительные средства по решению врио губернатора. Кроме того, решено перераспределить средства областного бюджета и выделить на ремонт сельских дорог за пределами Новосибирской агломерации дополнительно 1,5 млрд рублей.

Напомним, что Андрей Травников и Анатолий Локоть сегодня называются главными претендентами на пост губернатора Новосибирской области, выборы которого назначены на сентябрь 2018 года.

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Проект «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирской области реализуется в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации. В 2018 году на его реализацию из федерального, областного и местного бюджетов направлено 2,4 млрд рублей. Работыдолжны быть выполнены на 54 объектах — на автодорогах регионального и межмуниципального значения, улично-дорожной сети городов Новосибирск, Бердск, Искитим, Обь, р. п. Кольцово.

В городе Новосибирске в текущем году запланирован комплексный ремонт дорог (протяженностью 21 км). Областная столица на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» получит 1 млрд рублей (451,1 млн из федерального бюджета, 320 млн — из областного, софинансирование местного бюджета составило 275,3 млн рублей).