Почти до каждой деревни Тибета к концу года дойдет скоростной интернет

Лхаса, Китай, , 05:46 — REGNUM Девяносто восемь процентов деревень в китайском Тибете получат оптоволоконную связь благодаря проекту массовой информатизации, который Министерство промышленности и информационных технологий Китая планирует завершить уже к концу 2018 года, сообщает 17 мая агентство Синьхуа.

«Сеть дала новые возможности для развлечений местным фермерам и скотоводам, давая им информацию о свежих новостях и знаниях, позволяя им, к тому же, оставаться на связи со своими членами семьи посредством видеосвязи», — сообщили в министерстве о результатах программы развития коммуникаций в Тибете, которая стартовала в 2016 году, с момента начала которой к интернету были подключены более 5 тыс. деревень региона.

Напомним, что в период с 2016 по 2020 годы, власти Тибета инвестировали более 200 млн юаней в борьбу с бедностью. Порядка 90% инвестиций пошли на инфраструктурные проекты, включая автомобильные, в самых нищих районах.

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