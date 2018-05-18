Пятница, 18 Мая 2018 года
07:11:07 МСК

Почти до каждой деревни Тибета к концу года дойдет скоростной интернет

Общество

98% деревень будут подключены к сети в рамках китайского всеобъемлющего инфраструктурного проекта

Лхаса, Китай, 18 мая 2018, 05:46 — REGNUM  Девяносто восемь процентов деревень в китайском Тибете получат оптоволоконную связь благодаря проекту массовой информатизации, который Министерство промышленности и информационных технологий Китая планирует завершить уже к концу 2018 года, сообщает 17 мая агентство Синьхуа.

«Сеть дала новые возможности для развлечений местным фермерам и скотоводам, давая им информацию о свежих новостях и знаниях, позволяя им, к тому же, оставаться на связи со своими членами семьи посредством видеосвязи», — сообщили в министерстве о результатах программы развития коммуникаций в Тибете, которая стартовала в 2016 году, с момента начала которой к интернету были подключены более 5 тыс. деревень региона.

Напомним, что в период с 2016 по 2020 годы, власти Тибета инвестировали более 200 млн юаней в борьбу с бедностью. Порядка 90% инвестиций пошли на инфраструктурные проекты, включая автомобильные, в самых нищих районах.

Читайте также: Почти ко всем населенным пунктам Тибета к 2020 году проложат автомагистрали

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Интернет
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить