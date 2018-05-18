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Юлия Самойлова поехала на Евровидение, несмотря на попытки ее отговорить

Общество

Певица рада, что получила колоссальный опыт

Москва, 18 мая 2018, 05:56 — REGNUM  Юлия Самойлова решила участвовать в Евровидении-2018 несмотря на уговоры, заявила сама певица на пресс-конференции 17 мая.

Самойлова также отметила, что не сожалеет о своем участии в конкурсе, однако сожалеет об ошибках в исполнении, которые не позволили ей пройти в финал.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился в победительницей «Евровидения» Неттой Барзилай и исполнил с ней танец «курочки».

Читайте ранее в этом сюжете: Нетаньяху исполнил танец «курочки» с победительницей «Евровидения»

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Конкурс «Евровидение»
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