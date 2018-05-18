В Китае в реку Янцзы было выпущено 85 тыс. осетров вымирающей породы

Чэнду, Китай, , 05:33 — REGNUM Китай выпустил около 85 тыс. осетров редкой породы в верховьях реки Янцзы для восстановления дикой популяции этой рыбы, сообщает 17 мая агентство Синьхуа.

«Корейский осетр, являющийся рыбой под защитой класса «А» в Китае, потерял способность к естественному размножению в 2000 году в связи со строительством дамб, чрезмерной ловли и речной навигации, что поставило его на грань вымирания», — заявил замминистра сельского хозяйства и вопросов и развития сельских районов Юй Канчжэн.

Власти выпустили порядка 50 взрослых особей, 5100 молодых особей и 80 тыс мальков на участке реки Янцзы близ города Ибинь в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайской провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны, граничащей с Дальним Востоком России, выпустили 2 млн мальков лосося в реку Амур на месте впадения в нее ее притока Уссури.

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