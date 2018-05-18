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Ученые: отсутствие секса в старости доведет до беспамятства

Общество

Для того, чтобы докопаться до истины, ученый опросил около 6000 человек

Берлин, 18 мая 2018, 05:38 — REGNUM  Австралийский психолог доказал, что пожилые люди, возрастом от 50 лет, ведущие активную сексуальную жизнь, имеют меньше проблем с памятью, сообщает журнал Archives of Sexual Behavior.

За два года исследований психолог пришел к выводам, что активная половая жизнь в старости улучшает память, а также усиливает эмоциональную близость партнеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа ученых из Амстердама установился связь между активными физическими нагрузками на работе и преждевременной смертью у мужчин.

Читайте ранее в этом сюжете: Группа ученых выявила связь между физнагрузками и преждевременной смертью

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