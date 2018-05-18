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Пушков оценил решение о закрытии «Саратовских авиалиний»

Общество

Одним ненадежным перевозчиком станет меньше

Москва, 18 мая 2018, 04:56 — REGNUM  Решение о закрытии АО «Саратовские авиалинии» было правильным, написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Комментируя заявление авиакомпании о прекращении деятельности с 31 мая, сенатор заявил:

«Одной ненадежной микро — компанией, экономившей на подготовке пилотов и не способной обеспечить безопасность полетов, будет меньше».

«Поднимал вопрос об этом в «Постскриптуме». Правильное решение», — считает Пушков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 мая в пресс-службе «Саратовских авиалиний» заявили, что получили письмо от главы управления регулирования перевозок Росавиации Андрея Круглова о приостановке продаж авиабилетов с 30 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: «Саратовские авиалинии» остановят деятельность с 31 мая

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