В китайской провинции Юньнань изъята крупная партия героина и «льда»

Куньмин, Китай, , 04:11 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая задержала двух подозреваемых и изъяла порядка 261 кг метамфетамина и героина, сообщили 17 мая в местной полиции, передает агентство Синьхуа.

В начале апреля полиция города Пуэр получила наводку, что группа наркоторговцев планирует ввести огромную партию наркотиков через границу Китая. Банда была арестована 25 апреля в городе Цзинхун. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM 16 мая, в китайской провинции Юньнань была изъята крупная партия опиума в объеме 42,6 кг. Провинция является китайской передовой по борьбе с оборотом наркотиков, поскольку граничит с «золотым треугольником» наркоторговли — Мьянмой, Таиландом и Лаосом.

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