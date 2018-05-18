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В китайской провинции Юньнань изъята крупная партия героина и «льда»

Общество

В начале апреля полиция города Пуэр получила наводку, что группа наркоторговцев планирует ввести огромную партию наркотиков через границу Китая

Куньмин, Китай, 18 мая 2018, 04:11 — REGNUM  Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая задержала двух подозреваемых и изъяла порядка 261 кг метамфетамина и героина, сообщили 17 мая в местной полиции, передает агентство Синьхуа.

В начале апреля полиция города Пуэр получила наводку, что группа наркоторговцев планирует ввести огромную партию наркотиков через границу Китая. Банда была арестована 25 апреля в городе Цзинхун. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM 16 мая, в китайской провинции Юньнань была изъята крупная партия опиума в объеме 42,6 кг. Провинция является китайской передовой по борьбе с оборотом наркотиков, поскольку граничит с «золотым треугольником» наркоторговли — Мьянмой, Таиландом и Лаосом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китайской провинции Юньнань изъяли крупную партию опиума

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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