Другу террориста из Франции предъявили обвинения

Париж, , 04:06 — REGNUM Абудулу Хакиму А., другу выходца из Чечни Хамзата Азимова, устроившего резню в Париже, предъявлены обвинения в принадлежности к террористам, сообщает Le Monde.

Также сообщается, что спецслужбы вели наблюдение за Абдулом Хакимом А. с момента его вступления в брак с радикальной исламисткой, которая собиралась уехать в Сирию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по делу по теракте в Париже 12 мая, правоохранители задержали шестерых выходцев из Чечни.

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