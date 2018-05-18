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Другу террориста из Франции предъявили обвинения

Общество

Арестованному вменяют принадлежность к террористической группировке

Париж, 18 мая 2018, 04:06 — REGNUM  Абудулу Хакиму А., другу выходца из Чечни Хамзата Азимова, устроившего резню в Париже, предъявлены обвинения в принадлежности к террористам, сообщает Le Monde.

Также сообщается, что спецслужбы вели наблюдение за Абдулом Хакимом А. с момента его вступления в брак с радикальной исламисткой, которая собиралась уехать в Сирию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по делу по теракте в Париже 12 мая, правоохранители задержали шестерых выходцев из Чечни.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции задержаны шесть уроженцев Чечни

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