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При Трампе стали больше депортировать

Общество

За год количество депортированных мигрантов увеличилось на 27%

Вашингтон, 18 мая 2018, 03:23 — REGNUM  В этом году количество депортированных из США увеличилось на 27 процентов по сравнению с предыдущим годом, сообщает Associated Press.

Иммиграционная и таможенная полиция США заявила, что с октября 2017 года по март 2018 было депортировано 79 286 человек, а в прошлом году за тот же период — 63 623. Это свидетельствует о том, что контроль за нелегально проживающими в США ужесточился.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 мая администрация президента США Дональда Трампа отменила «защитный статус» для мигрантов из Гондураса.

Читайте ранее в этом сюжете: Белый дом США отменил «защитный статус» для мигрантов из Гондураса

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