Пятница, 18 Мая 2018 года
04:04:36 МСК

Инициатором уголовного дела о хищении выступил сам Эрмитаж

Общество

«Государственный Эрмитаж предпринимает беспрецедентные в новейшей истории меры по взысканию авансированных недобросовестному подрядчику»

Инициатором уголовного дела о хищении выступил сам Эрмитаж
Эрмитаж

Санкт-Петербург, 18 мая 2018, 02:51 — REGNUM  Заявление в Следственный комитет РФ по делу о хищении средств, выделенных на строительство фондохранилища, подал Государственный Эрмитаж, 17 мая сообщает официальный сайт музея.

Сообщается, что заявление было подано в СК РФ после того, как Государственный Эрмитаж получил сведения о том, что денежные средства были похищены мошенническим путем подрядчиком.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Следственный комитет предъявил обвинения экс-заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову по делу о хищении почти полумиллиарда рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывшему заместителю министра культуры России предъявлено новое обвинение

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дело Минкультуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить