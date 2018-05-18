Почему в Переславле-Залесском не могут открыть детский сад «Почемучка»

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 07:57 — REGNUM 16 марта 2018 года в Переславле-Залесском Ярославской области состоялось торжественное открытие детского сада «Почемучка». На открытии присутствовал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Однако спустя два месяца после торжественного открытия сад не принимает детей. Пока неизвестно, когда дошкольное учреждение получит лицензию на осуществление образовательной деятельности.

В 2017 году детский сад «Почемучка» был передан из федеральной собственности в муниципальную, раньше это был ведомственный детский сад Российской академии наук. Здание было отремонтировано на средства, выделенные из областного бюджета. На открытии детского сада глава Переславля-Залесского Владимир Волков поблагодарил Дмитрия Миронова за содействие и помощь в вопросах передачи сада в муниципальную собственность и за выделение средств на ремонт.

«Дмитрий Юрьевич, огромное спасибо от переславцев за поддержку. Несколько лет сад не могли передать из федеральной собственности в муниципальную. После нашего обращения в ближайшие три или четыре дня было принято решение. При поддержке президента Владимира Владимировича Путина начался процесс передачи, это уникальная ситуация. И сейчас мы все рады этому событию, ребята, надеюсь, оценят проделанную работу. В саду будет создана домашняя и тёплая обстановка, а дальше — только развитие и движение вперёд. Всем огромное спасибо, и в добрый путь», — цитирует слова Владимира Волкова официальный сайт органов местного самоуправления Переславля-Залесского.

В начале марта в переславских детских садах проводились собрания, на которых представители управления образования городской администрации рассказывали родителям о возможности перевода детей в «Почемучку». В ясельные группы планировалось набрать детей из очереди, а в старшие группы предлагали перейти детям из других образовательных учреждений, чтобы разгрузить очередь. Многие родители приняли решение и написали заявления о переводе детей в новый детский сад.

В режиме стабильного функционирования детский сад должен был заработать с апреля, когда были бы готовы все разрешительные документы и оформлены необходимые договоры.

Однако вскоре выяснилось, что фактическое открытие «Почемучки» откладывается. На резонные вопросы родителей в управлении образования администрации Переславля ничего определенного не отвечали: «ждите». Газета «Независимая. Жизнь в Переславле» выяснила, что возникли проблемы с инженерными коммуникациями, которые подходят к детскому саду. Оказалось, что их необходимо ремонтировать, а проектом ремонта «Почемучки» это не было предусмотрено. Теперь необходимо внести поправки в бюджет, выделить деньги, провести конкурсные процедуры по выбору подрядчика и сделать ремонт сетей. И только после этого детский сад сможет получить лицензию на образовательную деятельность и принять детей. Иными словами, совершенно неизвестно, когда же торжественно «открытый» с упоминанием имени президента детский сад сможет принять своих маленьких посетителей и что будут делать всё это время родители детей, согласившиеся на перевод своих чад в «Почемучку».

Это уже не первая заминка при начале эксплуатации объектов после капитального ремонта в Переславле. Напомним, также 16 марта губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов во время визита в Переславль-Залесский участвовал в торжественном открытии Дома культуры, на ремонт которого область выделила более 76 млн рублей. Спустя ровно месяц после открытия у здания Дома культуры обвалились элементы подшива козырька. В настоящий момент Дом культура закрыт на исправление недоделок и брака.

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