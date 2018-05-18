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«Москва – не самый плохой город»: Собянин рассказал о борьбе с выбросами

Общество

«Экология для Москвы – одна из главных проблем»

Москва, 18 мая 2018, 00:56 — REGNUM  Российская столица с точки зрения экологии не самый плохой город, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире программы «Наш город. Диалог с мэром» на «ТВ Центр».

«Экология для Москвы — одна из главных проблем. Хотя Москва не самый плохой город России», — сказал Собянн.

По словам мэра, загрязнения формируются не столько промышленными выбросами, сколько за счет автотранспорта.

«Поэтому мы парк автобусов меняем на экологические. И выбросы уменьшились», — пояснил Собянин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 17 мая жители юго-востока и востока Москвы почувствовали запах сероводорода в воздухе.

Читайте ранее в этом сюжете: Восток Москвы снова атаковал сероводород

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Экологические проблемы Москвы
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